Ufficiale Pisa, ecco il primo rinforzo sulle corsie esterne: arriva Sernicola dalla Cremonese

Il Pisa ha trovato il rinforzo sulle corsie laterali tanto richiesto dal tecnico Filippo Inzaghi. Si tratta del destro Sernicola che lascia così la Cremonese dopo tre stagioni e mezzo. Questo il comunicato della società toscana:

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società US Cremonese Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Sernicola

Esterno destro, classe 1997, Leonardo Sernicola è cresciuto calcisticamente nella Capitale (Lazio e Roma) per poi debuttare giovanissimo in Serie B con la maglia della Ternana. Successivamente per lui sono arrivate le esperienze con Fondi e Matera in Serie C e quindi il passaggio al Sassuolo con il debutto in Serie A. Nel suo lungo e prestigioso percorso Sernicola ha vestito poi le maglie di Virtus Entella, Spal, Ascoli e Cremonese; con i grigiorossi fino alla stagione in corso ha collezionato 134 presenze (8 gol, 10 assist) tra Serie A e Serie B.

Adesso inizia per lui l’avventura con la maglia nerazzurra; da parte nostra i migliori auspici per questa nuova esperienza".