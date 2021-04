Pisa, Gucher: "L'esultanza di sabato? Non sopporto le falsità, e ci ho voluto mettere la faccia"

Ai canali ufficiali del Pisa, è intervenuto il capitano nerazzurro Robert Gucher. Determinante nella sfida di sabato contro il Cosenza, che lo ha visto protagonista di un'esultanza molto particolare: "Il gol di domenica è stata una bella sensazione, serviva tanto. Avevamo un po' di pressione, non ci era mai capitato di rimediare tre sconfitte di fila, e se ho esultato facendo segno di tacere è per quella minima parte di persone che inventa cose circa rottura dello spogliatoio, dimissioni del mister... niente di vero. Le critiche ci stanno, le falsità no, e un paletto andava messo: mi si è chiusa la vena, e ho voluto metterci la faccia".

Prosegue poi: "Manca la spinta del pubblico, con i nostri tifosi avremmo sicuramente fatto qualche punto in più, ma il loro sostegno lo sentiamo comunque, anche prima della gara non è mai mancato il supporto: e questo ci fa stare bene. Abbiamo fatto un certo percorso, la salvezza è quasi raggiunta e ora ci aspetta un ulteriore passo da fare, qua si può costruire qualcosa di bello, ci sono tutte le componenti per farlo: piano piano, anche con l'ingresso del nuovo presidente, la società alzerà anche l'asticella. Noi siamo sereni, il club non ci fa mancare nulla. Noi dobbiamo pensare solo al campo, e avere già la testa al Pordenone, gara utile per spezzare un po' la sosta e non stare fermi troppo tempo".

Tra l'altro Gucher ha centrato un primato, è lo straniero con il più alto numero di presenze nel Pisa: "Non sapevo di questa cosa, ma mi fa molto piacere. Sono soddisfazioni personali".