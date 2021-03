Pisa, la carica di Lisi: "Vincendo ad Ascoli abbiamo dato un bel segnale al campionato"

Dopo due gare a rifiatare, Francesco Lisi è tornato tra i protagonisti del Pisa, nella vittoriosa trasferta di Ascoli. A margine del match, è l'esterno sinistro a parlare ai canali ufficiali della società nerazzurra: "E' stata una vittoria che volevamo a tutti i costi, io ero fermo da due gare ma mi sentivo bene e ho voluto dare il mio contributo. Preparare le gare in pochi giorni non è mai facile, ma la difficoltà l'abbiamo tutti, non solo noi, e credo si sia lavorato bene anche in un solo giorno: si è dato un bel segnale al campionato, dopo due pareggi avevamo voglia dei tre punti".

Prossimo appunto sabato, tra le mura amiche contro la Reggina: "Il successo in casa manca da un po' di tempo, dovremmo prepararci al meglio a questa nuova battaglia. Ci sono più giorni a disposizione, vanno sfruttati".