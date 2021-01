Pisa "made in USA". Knaster intervenuto di persona per l'acquisto del club nerazzurro

Tocca al Pisa e al nuovo proprietario, il manager di origini russe Alexander Knaster, la prima pagina per quanto riguarda la Serie B sulla stampa di oggi. Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ad esempio, emerge il fatto che il nuovo numero uno del club nerazzurro è voluto intervenire di persona per l'operazione e non attraverso società ad hoc come accade spesso in queste situazioni.

Spazio anche a quelli che sono stati i numeri dell'operazione che ha visto il 75% delle quote passare a Knaster, con la famiglia Corrado che per almeno un anno e mezzo rimarranno a gestire il Pisa forti del loro 25%. La stessa famiglia Corrado acquisì il Pisa con otto milioni di debiti e dopo averne aggiunti due, la scorsa stagione ha chiuso con un attivo di 300mila euro e una valutazione da 16 milioni di euro.