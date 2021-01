Pisa, Meroni: "Vittoria importante con il Brescia, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza"

Il difensore del Pisa Andrea Meroni ha parlato dopo il successo casalingo contro il Brescia: "Molto importante questo risultato - evidenzia TuttoPisa.com - e continuare la striscia positiva anche dopo la sosta dove abbiamo ricaricato le pile. Siamo contenti per il risultato e per non aver subito gol. I primi minuti sono partiti molto forte anche perchè venivano da una sconfitta pesante, ci siamo abbassati i primi minuti, ma poi ci siamo ricompattati e fatto un’ottima gara. Il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere quanto prima la salvezza e siamo sulla strada giusta dopo un periodo iniziale non facile. Se riusciremo ad ottenerla poi proveremo a migliorare la posizione dello scorso anno. Siamo stati bravi a rimanere corti tra i reparti e non subire gol contro un ottimo avversario. Ci sono reparti offensivi molto forti, ma credo che quello del Lecce sia quello più completo, ma ce ne sono molti altri. Quello di quest’anno è un campionato di squadre attrezzate, ma noi non siamo da meno".