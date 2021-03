Pisa, occhi sul terzino Celia dell'Alessandria. Avviati i primi contatti in vista dell'estate

vedi letture

Il terzino Raffaele Celia è una delle note più liete dell’Alessandria in questa stagione dove ha collezionato 2 reti e 3 assist in 21 presenze. Tanto che in Serie B ci sarebbe già un club interessato al classe ‘99 di proprietà del Sassuolo. Si tratta del Pisa che avrebbe già avviato i contatti in vista della prossima stagione.