Pisa, pronto l’aumento di capitale. Knaster prepara gli investimenti su stadio e cittadella sportiva

Il Pisa si prepara ad aumentare il proprio capitale sociale portandolo a otto milioni di euro. Lo riferisce Il Tirreno spiegando che una serie di atti depositati a inizio febbraio presso la Camera di commercio maltese sono diventati effettivi nella giornata di mercoledì scorso, grazie ai quali Alexander Knaster (tramite la Ak Calcio Holdings Ltd) ha rilevato il 75% delle quote della Magico Srl di Milano, che deteneva l’intero pacchetto della compagine nerazzurra. Effettuato l’aumento di capitale ora il nuovo proprietario potrà far partire gli investimenti sia a livello sportivo sia a livello infrastrutturale. Si partirà dalla cittadella dello sport che sorgerà nel quartiere Gagno e che dovrebbe avere sei campi a disposizione di prima squadra e giovanili per poi arrivare alla ristrutturazione dell’Arena Garibaldi i cui lavori potrebbero partire fra un anno.