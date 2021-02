Pisa, Corrado: "Knaster tornerà a metà marzo. A breve dovrebbe vaccinarsi per il Covid"

vedi letture

In occasione della presentazione di un nuovo sponsor Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato del neo proprietario Knaster annunciando il suo arrivo in Italia per marzo: “Ci sentiamo attraverso le videoconferenze o su Zoom, ogni giovedì c’è una conference in cui lo aggiorno su quanto succede a Pisa. Dovrebbe fare a breve il vaccino per poter muoversi più liberamente e una volta fatto sarà libero di tornare a Pisa. Credo che verso metà marzo sarà qui per poter parlare anche con il sindaco Conti. - continua Corrado parlando dei rinnovi – Quando sarà il momento opportuno saranno finalizzati e comunicati quelli di Gemmi e D’Angelo”.