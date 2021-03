Pres. Pisa: "Covid incide su razionale regolarità del torneo: ma spero non ci siano slittamenti"

vedi letture

In occasione del Capodanno Pisano, evento locale con la quale si "festeggia" il nuovo anno il 25 marzo secondo il calendario che a Pisa e in Toscana si utilizzava fino alla metà del XVIII secolo, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono arrivato a Pisa per aprire un progetto industriale, volevo dimostrare che anche nel calcio si può lavorare nella maniera giusta: non conoscevo Pisa e neppure i pisani, ma ho capito in pochi mesi cosa volesse dire questo modo, l'affetto che la città aveva verso chi gli stava proteggendo qualcosa di caro come la squadra di calcio. Il cammino è stato poi positivo, ci sono ostacoli da superare ma lavoriamo per farlo. Del resto nessuno ostacolerà il progetto stadio, è già avviato, ma purtroppo la burocrazia italiana allunga i tempi delle situazioni che invece servirebbero al business e all'arrivare prima a certi risultati: quando ho parlato con Alex (il nuovo presidente Knaster ndr) di questo mi ha detto che in America ne avrebbero già costruiti due. A me però non piace far polemica, sono stato tacciato alle volte di buonismo ma non è così, è che certi aspetti critici e di polemica - come quelli visti dalla Città Ecologica che contesta il Centro Sportivo - non fanno parte di me. Tra l'altro, se mai andassimo ora in Serie A, non si potrebbe neppure giocare all'Arena: quindi prima vorrei fare lo stadio".

A proposito di campionato: "Siamo abituati ai tour de force, ironia della sorte tutte hanno usato il jolly contro di noi, è la terza volta che ci rinviano un match. Giocare tutte le gare a ridosso non è semplice, ma abbiamo una rosa importante e un mister che sa dosare energie e forze, il recupero contro il Pordenone sono certo non sarà un problema. Il Covid-19 ha inciso su una razionale regolarità del campionato, tutti sono stati colpito dal virus, servirà ora una dose di fortuna per superare queste situazioni: mi auguro che non ci siano stop o slittamenti, spero che si riesca a gestire al meglio il tutto con protocolli e vaccinazioni".

Conclude: "Nessuno ha dubbi sul fatto che si debba guardare sempre avanti, non si fanno proclami particolari ma l'obiettivo finale rimane quello di migliorare un po': la crescita è importante, anche se lenta. E' peggio la crescita veloce con la regressione. La quota playoff forse si è alzata, ma ci sono 27 punti a disposizione, prendiamo il più possibile".