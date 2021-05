Pisa, si lavora alla permanenza di Mazzitelli. Il giocatore avrebbe dato priorità ai nerazzurri

Il futuro di Luca Mazzitelli potrebbe ancora essere al Pisa. La società toscana infatti vorrebbe trattenere il centrocampista classe ‘95 di proprietà del Sassuolo arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Opzione che ovviamente non si è concretizzata visto che i nerazzurri non sono riusciti neanche a centrare i play off. Secondo quanto riferito da Tuttopisa.it sul giocatore ci sarebbero anche altri club di Serie B, ma il classe ‘95 darebbe priorità ai nerazzurri qualora dovessero trovare l’accordo con i neroverdi.