Pissardo crede nella salvezza: "Il Bari è ancora vivo, non facciamoci prendere dal panico"

Tornato titolare fra i pali contro il Monza Marco Pissardo ha parlato ai microfoni di TeleBari dell’emozione provata per l’esordio stagionale dopo una stagione vissuta alle spalle di Michele Cerofolini: “Non è mai facile farsi trovare pronto nel mio ruolo, avevo giocato l’ultima volta undici mesi fa, ma ho cercato di prepararmi in ogni allenamento come fosse una partita. I primi attimi sono stati di tensione, ma poi mi sono sciolto. - prosegue il classe ‘98 – Contro il Monza abbiamo fatto un buon primo tempo dove ci siamo difesi in modo orinato. All’intervallo c’era positività nello spogliatoio, ma poi al rientro in campo abbiamo preso gol su una rimessa laterale”.

Spazio poi alla corsa salvezza: “Il nostro impegno è fuori discussione, daremo l’anima fino alla fine e non dobbiamo farci prendere dal panico in questo periodo. Poi è chiaro che dobbiamo fare punti e vincere qualche partita. Contro il Venezia ci proveremo comunque anche se è un avversario davvero forte, ma io vedo una squadra ancora viva”.

Infine Pissardo si sofferma sul rapporto col collega Cerofolini e sul proprio futuro: “In questa stagione abbiamo un gruppo di portieri molto affiatato, poi con lui siamo molto amici e usciamo a cena insieme. Ascolto i suoi consigli perché è un portiere molto attento e concentrato, sa cosa fare al momento giusto. - conclude il portiere biancorosso - Sono innamorato di Bari ed è difficile staccarsi. I tifosi mi apprezzano ed è un piacere salutarli. Ho avuto altre proposte per giocare titolare, ma ho scelto il cuore”.