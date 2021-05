Playoff Serie B, la finalissima di ritorno. Venezia, alla scoperta di mister Zanetti

Una Serie A da conquistare, un piede già li. Una conquista che sarebbe una grande svolta per la carriera di Paolo Zanetti, classe '82 tecnico del Venezia, e fino al novembre 2014 calciatore a tutti gli effetti di quella Reggiana che il 18 novembre di quell'anno gli propone di entrare nello staff tecnico granata, come collaboratore tecnico. Da li la scelta, sarebbe diventato mister a tutti gli effetti.

Il percorso è lungo, e inizia il 1° agosto 2016 nella Berretti della formazione emiliana, ma un anno dopo, rescisso il contratto che lo lega alla Reggiana, il balzo tra i professionisti, con il SudTirol che gli dà fiducia e gli affida la prima squadra per un anno. L'esordio è roboante: al termine della stagione 2017-2018 gli altoatesini centrato il 2º posto nel Girone B della Serie C, e arrivano sino alla semifinale playoff (persa con il Cosenza, che approderà poi in Serie B), situazione, questa, che convince il club a prolungare il contratto con il mister per altre due stagioni. Soddisfacente anche il successivo anno, con il 6° posto e il secondo turno playoff, dove i biancorossi sono costretti ad arrendersi al Monza.

L'ulteriore salto arriva il 7 giugno 2019, quando firma un contratto biennale in Serie B con l'Ascoli, formazione doveva aveva militato da calciatore nella stagione 2006-2007. Ma la vita non è semplice, e il 27 gennaio 2020 viene esonerato con la squadra al 13esimo posto in classifica, posizione che comunque vale un -3 dalla zona playoff. I punti conquistati nelle 21 partite giocate sono 27, me il mister non si lascia demoralizzare.

E la sorte è dalla sua: in estate Alessio Dionisi saluta il Venezia per passare a Empoli, e i lagunari decidono di affidarsi a questo tecnico che in B ha solo l'esperienza nelle Marche.

Scelta vincente, i numeri parlano per lui. In regular season, 59 i punti conquistati in 38 gare (15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte), media di 1.55 punti a gara, e 53 gol fatti contro i 39 subiti; poi i playoff. E ora la grande opportunità.