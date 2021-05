Playoff serie B, Lecce-Venezia: super match al Via del Mare, Coda sfida Forte

Segui il Live testuale su TMW a partire dalle 18

Super sfida al Via del Mare questo pomeriggio tra Lecce e Venezia, una corazzata teoricamente destinata a vincere a mani basse il campionato di B contro un avversario che partiva dalle retrovie con l'obiettivo di salvarsi e senza grosse aspettative. Invece i giallorossi dovranno ribaltare lo 0-1 dell'andata, impresa sicuramente possibile ma tutt'altro che scontata: la formazione di Zanetti, soprattutto sfruttando gli spazi a disposizione, può far male in qualunque momento e certo non sarà rintanata nella propria area di rigore a caccia del pareggio. Arbitrerà l'incontro il signor Irrati di Pistoia.

COME ARRIVA IL LECCE

Mister Corini è stato chiaro in conferenza stampa: nessun calo di tensione, ma totale consapevolezza di poter vincere e guadagnare l'accesso alla finale. Il trainer giallorosso ha lavorato soprattutto sull'aspetto mentale e partirà con un undici equilibrato prima dell'eventuale assalto finale. In attesa di capire se Pettinari e Rodriguez potranno essere della contesa, il tecnico ha provato in rifinitura lo stesso undici del "Penzo", con Massimo Coda a guidare il reparto offensivo e Mancosu alle spalle in veste di rifinitore. In mediana potrebbe rivedersi Henderson dal primo minuto, dietro invece si va verso la riconferma del quartetto composto da Maggio, Lucioni, Meccariello e il giovane Gallo. Ancora una volta Tachstidis dovrebbe partire dalla panchina.

COME ARRIVA IL VENEZIA

Paolo Zanetti potrebbe emulare il collega e non stravolgere una formazione che funziona e che ha ben figurato anche nella bella sfida d'andata. Sciolti gli ultimi dubbi su bomber Forte che, come noto, aveva lasciato il campo claudicante lunedì scorso: si trattava di un semplice affaticamento muscolare, l'attaccante stringe i denti e partirà dal primo minuto. Alle sue spalle agiranno Aramu e Maleh, ormai punti di riferimento fondamentali ed insostituibili nello scacchiere tattico anche per la loro duttilità. Dietro il dubbio è legato a Molinaro, non al top, mentre spera di rientrare anche Svoboda che ha accantonato definitivamente l'infortunio che lo ha tormentato nelle ultime giornate della regular season. Dalla panchina il veneziano Riccardo Bocalon che, con le sue motivazioni, potrebbe essere incisivo nella ripresa.