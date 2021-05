Playoff Serie B, Monza-Cittadella: i biancorossi devono crederci, ma il Citta ha tre gol di vantaggio

vedi letture

Il risultato dell'andata ha già messo una mezza ipoteca su questi 90' di gioco, ma come dicono le immagini bisogna crederci. Il Monza accoglie il Cittadella nel match valevole per il ritorno delle semifinali playoff. C'è solo un risultato possibile per i brianzoli che devono vincere con almeno tre gol di scarto, se il risultato sarà diverso i veneti potranno andarsi a giocare la promozione nella finalissima. Gara a senso unico visto il risultato dell'andata? Probabilmente sì, ma i brianzoli vogliono provarci fino alla fine anche con un risultato netto e in cui basta un gol ospite per compromettere le cose. Le parole di Brocchi alla vigilia rendono l'idea di qual è il momento che stanno vivendo Balotelli e compagni: "Oggi non ci sono tante parole da dire, la cosa più importante è che i ragazzi sentano il fuoco dentro e abbiano la voglia di fare qualcosa di importante". Ma di certo la squadra di Venturato non vorrà dilapidare il triplo vantaggio acquisito all'andata.

COME ARRIVA IL MONZA - Il ko per 3-0 lunedì sera è stato un colpo tremendo per i biancorossi. Squadra scarica e con poche idee, ma soprattutto in balia dei padroni di casa. "Il Cittadella è una realtà che qualcuno sottovaluta, ma non io, che da cinque anni partecipa ai play off, ha già giocate una finale e ha giocatori con esperienza", ha dichiarato il tecnico durante la conferenza stampa. Le buone notizie però non mancano, Brocchi recupera Boateng per una gara importantissima. Ci sarà anche Bellusci dopo la squalifica, ma mancheranno Lamanna, Maric e Paletta. Si va verso la riconferma del 3-5-2 con Diaw favorito in attacco e il trio Frattesi-Barberis-Colpani in mediana.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Umori completamente opposti in casa veneta. Il risultato della sfida d'andata ha analizzato la differenza di condizione e mentalità, ma soprattutto ha messo in risalto una squadra capace di saper gestire la pressione tramite l'esperienza. Mister Venturato per questa sfida recupera Tavernelli, mentre Adorni e Branca sono squalificati. Il modulo non cambia, 4-3-1-2 con Tsadjout e Baldini in attacco. Il numero 92 ha giocato una gara da applausi mettendo a segno una tripletta, difficile privarsi di un attaccante così in forma. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto nella partita scorsa, ma anche che il Monza ha giocatori che hanno giocato in Champions League e che sono abituati a vivere questo tipo di partite. Abbiamo fatto un buon risultato, ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo andare a fare. La partita è passata, adesso pensiamo a quello che accadrà domani (oggi, ndr)". Attenzione a cosa può accadere, ma il Cittadella non vuole lasciare nulla al caso.