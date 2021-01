Pordenone, Diaw: "Ci prendiamo i tre punti dopo aver sfruttato bene le occasioni avute"

Al termine del match contro il Venezia, l'attaccante del Pordenone Davide Diaw ha commentato: "Sono contento del record di sei partite consecutive andando sempre a segno - riporta RTrivenetogoal.it -. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Abbiamo vinto anche non giocando alla grande contro una squadra forte e andiamo avanti su questa strada. Abbiamo spesso perso o pareggiato partite che avremmo meritato di vincere, oggi ci prendiamo i tre punti dopo aver sfruttato bene le occasioni che abbiamo avuto. Sul rigore cento volte non succede niente, una volta succede che riesci a toccare il pallone ed è maturato il rigore. So come funziona il calcio, nel senso che ogni partita è una partita a sé. Il mio obiettivo è quello di trovare il gol, penso a una partita alla volta. Cerco di fare più gol possibili, non è possibile segnare sempre. Ho salutato Forte, è un grande attaccante e abbiamo scambiato due battute, poi ognuno ha pensato alla sua squadra. Gol dedicato a Stefani, che da lunedì torna in gruppo e finalmente sarà di nuovo con noi. Ci è mancato parecchio, anche se dai risultati non si direbbe, è una presenza importantissima per la nostra squadra".