Pres. Venezia: "Possiamo decidere fin dove possiamo arrivare. Questo viaggio inizia con il Lecce"

Un messaggio di supporto alla squadra quello che il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha lasciato ai canali ufficiali del club, in vista della sfida contro il Lecce che, a detta del numero uno arancioneroverde, sarà una sorta di sfida chiave: "Ovviamente sabato eravamo tutti scontenti del risultato. Abbiamo creato molte occasioni ma non abbiamo chiuso la partita quando avremmo potuto.

Anche se abbiamo lasciato Ascoli delusi per aver portato a casa solo un punto invece dei tre in palio, non dovremmo esserlo per la nostra performance in campionato. La squadra ha giocato molto bene e ci meritiamo il nostro posto in classifica.

Con dieci partite importanti da giocare, possiamo decidere fino a che punto possiamo arrivare. Questo viaggio inizia martedì sera contro il Lecce, e io sarò con la squadra a sostenerli".