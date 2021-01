Pres Vicenza: "Differenza casa-trasferta viene a mancare per stadi vuoti"

Stefano Rosso, presidente del Vicenza, ha parlato ai microfoni di Rai Sport durante l'intervallo della sfida con il Frosinone: "E' stata una partita molto tattica. Siamo ancora nella fase di uno 0-0 dovuto ad una partita perfetta e senza alcun errore. Giocare oggi è molto difficile perché il campo è ghiacciato, non è semplice avere quel guizzo in più in velocità: è mancata un po' di cattiveria sotto porta, ci sono state un paio di buone occasioni ma ci sarebbe servita più determinazione negli ultimi metri. La differenza casa-trasferta viene a mancare a causa degli stadi vuoti, è come se si giocasse sempre in campo neutro. Il nostro obiettivo? Sicuramente la salvezza, poi se dovesse arrivare qualcosa di migliore lo accetteremo: dobbiamo continuare a farci le ossa e a lavorare con serenità come fatto fino ad oggi".