Presunte quotazioni di scommesse su Salernitana-Pordenone. I campani: "Lavori l'autorità"

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni di scommesse sportive ascrivibili alla partita Salernitana – Pordenone, auspica che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce ed accertare l’effettiva caratura della fattispecie che, se accertata, costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo alla Salernitana". E' questo il comunicato stampa emesso pochi minuti fa dalla Salernitana che, molto arrabbiata per la direzione arbitrale del signor Rapuano, ha dato mandato all'avvocato Gianmichele Gentile di raccogliere materiale rispetto a centinaia e centinaia di segnalazioni giunte in sede e che certificano che quasi tutte le agenzie di scommesse, poco prima dell'inizio della gara, avessero stravolto le quote indicando il Pordenone come nettamente favorito nella trasferta dell'Arechi. Il club, nelle sedi opportune, ha anche espresso rammarico per l'operato di Rapuano lamentandosi anche del rigore concesso all'Empoli, diretta concorrente, nella trasferta di Cosenza. Intanto alcuni club sono pronti ad affiancare la Salernitana in quest'azione legale e potrebbero emettere comunicati a breve. Clima rovente a Salerno, dunque.