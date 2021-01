Reggiana, Alvini: "Col Vicenza non è da ultima spiaggia. Ma dobbiamo invertire il trend"

19^ giornata del campionato di B, e Reggiana impegnata tra le mura amiche del "Mapei Stadium" contro il neo promosso Vicenza, vincitore - lo scorso anno - del Girone B di C, lo stesso degli emiliani, che vinsero poi i playoff contro il Bari.

Della partita, ne ha parlato il tecnico granata Massimiliano Alvini: "Non è una gara da ultima spiaggia. Si, è una partita importante, noi arriviamo da un periodo negativo, ma mancano ancora 20 partite alla fine, ci sono 30 punti in palio e la salvezza è solo a un punto: non si può dire ultima spiaggia. Si può semmai parlare di una partita che deve invertire un trend non positivo. Si può per altro ripartire dal buon secondo tempo visto al "Mazza", mi è piaciuto l'atteggiamento: squadra corta e aggressiva, abbiamo dimostrato di saper fare quello che voglio. Alla squadra chiedo questo".

Andando nel dettaglio della rosa: "Martinelli è squalificato, Costa non lo recuperiamo, ci saranno da vedere alcune cose: a ogni modo abbiamo Rozzio, Ajeti, Gyamfi, il numero per giocare c'è, anche se ieri Ayo ha avuto una lieve gastrite ed Espeche non è pronto per giocare. Out poi Rossi, sembrava stesse bene ma dopo Ferrara ha accusato un lieve risentimento muscolare, e ora lo perdiamo per circa due partite, contro Pisa ed Entella non ci sarà: non è una cosa lunga, ma 15 giorni servono. Chiaro, non ci voleva, ma non è stata una leggerezza, non è una ricaduta nello stesso posto del precedente infortunio. Kargbo? Facciamo grande affidamento su di lui, è stato sfortunato con gli infortuni ma ora speriamo possa avere quel percorso lineare che lo porterà a fare un bel girone di ritorno: ho fiducia in lui, vedremo un Augustus importante. Ma la fiducia la ho in tutti, li vedo sul pezzo, e lo vedete anche voi: giochiamo per vincere, anche se non ci sta andando bene. La battaglia è lunga, non ingigantiamo il momento".

Prosegue poi: "C'è però un girone intero per recuperare, qui ci sono idee, voglia ed entusiasmo: ci sono stati problemi, non lo nego, ma sfido chiunque ad affrontare quello che abbiamo passato noi. La squadra è viva, l'allenatore e lo staff sanno quale è l'obiettivo, ci sarà da soffrire ma ripartiremo. In carriera ho sempre raggiunto gli obiettivi prefissati, l'esonero con l'Albinoleffe è arrivato per altri motivi, e qui lotto: la salvezza questo anno sarà un traguardo ancora più superiore della promozione dello scorso anno".

Sull'avversario: "Il Vicenza è una squadra esperta, in classifica per ora è sopra a noi, di poco, si sono rinforzati - come anche noi e tante altre, basta vedere l'Ascoli - e sarà una gara tosta, difficile ma equilibrata. Lo scorso anno hanno vinto con merito, mi fa piacere ritrovare Di Carlo dopo il campionato di C. Sarà un piacere fronteggiare una squadra come la loro".