Reggiana, Alvini: "Dimentichiamoci il Lecce. Kargbo? Tornerà a disposizione domani"

Alla vigilia del match contro la Cremonese Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha parlato della gara di domani allo ‘Zini’: “Abbiamo lavorato in settimana pensando alla Cremonese, concentrandoci su quella dimenticando la gara contro il Lecce. E’ stata una brutta prestazione quando volevamo invece fare altro. Adesso possiamo vogliamo andare avanti. L’infermeria? La situazione sta migliorando, stiamo recuperando quasi tutti. Kargbo? Sarà sicuramente con noi, sarà a disposizione per la gara di domani. La Cremonese? E’ una partita molto importante che ci deve dire che siamo a giocarcela, a lottare contro una formazione che aveva obiettivi diversi. Ci sono undici gare alla fine e tante altre rivali. Vogliamo andare avanti verso il nostro obiettivo. I problemi della Cremonese? Tranne l’Empoli li hanno avuti tutti nel corso di un campionato così lungo come la B. Prima dello stop di Lecce arrivavamo da un buon periodo durante il quale potevamo conquistare anche qualcosa di più. Sono convinto che riusciremo a centrare quello che ci siamo proposti. La formazione? Siamo corti un po’ dietro, dovrò fare le mie valutazioni. Andremo in campo a Cremona puntando sui nostri elementi forti”.