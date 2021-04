Reggiana, Alvini: "Oggi meritavamo di più. Gli episodi incidono sui campionati"

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro il Brescia, soffermandosi sul gol annullato a Mazzocchi sul provvisorio 1-2: "L'assistente ha annullato il gol per fuorigioco di Mazzocchi. A me dal campo sembrava l'avesse servito un calciatore del Brescia. Gli episodi fanno parte del calcio e incidono spesso sulle partite. Noi abbiamo condotto la partita a tratti, gli episodi hanno determinato sul risultato finale. Si decidono i campionati sugli episodi"

Come spiega la scelta di Zamparo dal primo minuto?

"Giocare ogni 3 giorni è massacrante. Ardemagni aveva fatto 90' minuti nella scorsa partita e Luca si stava allenando bene. Le scelte sono in base al lavoro che facciamo. Sono soddisfatto della sua partita, al di là del gol. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, oggi meritavamo sicuramente qualcosa in più".

Un commento sulla partita di Rossi e Radrezza come coppia centrale?

"Molto bene nella fase di non possesso. Hanno giocato bene, Fausto pensavamo non potesse giocare, ci siamo scaldati in 12 e invece alla fine ha fatto molto bene. Quest'anno ho potuto schierarli poco insieme ma è una coppia che ha qualità, soprattutto nel palleggio".

Un giudizio su Kargbo

"Lui deve pensare a migliorarsi ogni giorno. Noi crediamo ciecamente in lui. Il ragazzo ha passato un'annata difficile con tanti problemi ma ora sta bene e deve continuare su questa strada. Lavoreremo con lui per migliorare sui dettagli".