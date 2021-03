Reggiana, Alvini sulla sfida al Lecce: "Grato al 7-1 dell'andata, ci ha fatti crescere"

Conferenza pre gara in casa Reggiana, con la squadra di mister Massimiliano Alvini impegnata domani a Lecce, in occasione della 27^ giornata del campionato.

E proprio il tecnico ha fatto il punto della situazione in vista del confronto: "C'è ancora da decidere la formazione, ci alleniamo oggi e poi domani facciamo i tamponi, valutando anche le condizioni della squadra: chi è fuori, comunque, non rientra. Voglio comunque fare una precisazione: non tutti gli infortuni sono uguali, e su una frattura come quella di Ardemagni o una distorsione come quella Muratore o ancora su un infortunio traumatico come quelli di Del Pinto e Martinelli possiamo farci poco. Poi si, magari qualcosa è legato al lavoro che facciamo, ma sono cose che succedono".

Il discorso si fa poi più generico: "Il viaggio di ritorno a Venezia non è stato dei migliori: è stata però una buona partita di B, dove ha vinto la squadra che forse alla fine ha meritato la vittoria per quanto creato, ma noi abbiamo espresso un buon calcio e delle ottime idee, siamo stati all'altezza della situazione, anche se gli episodi non hanno girato come volevamo. Ovvio che conta portare a casa il risultato, ma posso però prendere tante indicazioni positive per migliorare ancora: adesso anche i ragazzi hanno più fiducia".

Si passa poi al Lecce, che all'andata inflisse una clamorosa batosta ai granata: "Sono grato a quel 7-1 dell'andata, ci ha fatto migliorare noi come staff e tutta la squadra: fu un risultato che ci fece capire che andava presa una strada diversa. Il livello del campionato è alto, noi però dobbiamo guardare a noi stessi pensando momento per momento, con fiducia e per fare più punti possibile".