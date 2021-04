Reggiana, ancora tante assenza. Alvini: "Chi andrà in campo a Frosinone farà gara di forza"

Archiviata la sosta nazionali, la Reggiana riprende il suo cammino verso la corsa salvezza: cammino che riparte da Frosinone. Della trasferta in terra ciociara, nella consueta conferenza stampa pre partita, ne ha parlato mister Massimiliano Alvini: "La notizia circa la positività di Siligardi e del Ds Tosi non ci voleva: in campo siamo privi di un giocatore importante che aveva trovato continuità, è importante per noi e spero di riaverlo presto, ma abbiamo anche bisogno del supporto del direttore. Out poi abbiamo anche Gyamfi e Martinelli, e con loro Ajeti: è di ritorno dalla Nazionale, ci raggiungerà a Frosinone ma chiaramente non potrò impiegarlo, vedremo nel caso per Brescia. Per quanto riguarda Kargbo è recuperato, per Rossi c'è l'idea di andare su un parziale domani per averlo poi a pieno regime o col Brescia o con l'Empoli. Circa altre situazione, c'è da valutare una situazione in difesa per quanto riguarda Yao, ha avuto un leggerissimo problemino negli ultimi allenamenti. A ogni modo dalla squadra mi aspetto una risposta importante, ci siamo allenati bene e tutti dovranno dare il meglio di sé stessi: c'è da fare una prestazione di squadra, voglio vedere una prestazione di forza, chi va in campo domani è in grado di farlo".

La sfida di Frosinone dista una settimana secca da quella contro l'Empoli, che però potrebbe essere rinviata per il cluster Covid-19 che ha colpito i toscani: "La mia attenzione non è su questo, c'è una società che lavora su questo. Io e la squadra dobbiamo pensare al campo, sappiamo cosa abbiamo passato, e abbiamo solo il focus a domani: abbiamo lavorato bene, mi interessa solo questo. Altro, adesso, non voglio valutarlo. Pensiamo a fare una grande prova, siamo uniti e vogliamo raggiungere tutti insieme questo obiettivo".

Una nota lieta, la vincita della Panchina d'Oro per lo scorso campionato di Serie C: "Ringrazio Reggio Emilia, la stampa, i tifosi, questo riconoscimento lo abbiamo vinto insieme. Per me è motivo di grande orgoglio, è un premio che, come detto, condivido anche con la squadra e lo staff".