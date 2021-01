Reggiana, già puntellati tutti i reparti. Ma in mezzo qualcuno può ancora arrivare

Sono già cinque, ma a breve diventeranno sei, i movimenti ufficiali in casa Reggiana. In entrata sono arrivati un giocatore per reparto con il giovane Yao a completare il pacchetto arretrato, e gli esperti Lorenzo Dal Pinto e Matteo Ardemagni a dare peso a centrocampo e attacco. Il club però non sembra intenzionato a fermarsi e in mezzo al campo sonda il nome di Lorenzo Lollo che il Bari ritiene incedibile, mentre per la fascia mancina c'è il nome di Luigi Vitale dell'Hellas Verona corteggiato da mezza cadetteria. Sono questi gli ultimi tasselli che potrebbero completare la rosa di Alvini anche se non è detto che la dirigenza affondi per chiudere altri due acquisti.

In uscita invece si lavora a sfoltire la rosa: il terzino Germoni è andato a Como, mentre l'attaccante Mattia Marchi ha firmato con il Sudtirol dove potrebbe presto raggiungerlo anche il fantasista Voltan. Per il portiere Giacomo Venturi invece si prospetta un ritorno la Ravenna.