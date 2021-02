Reggiana, la sfortuna colpisce ancora: frattura alla mano per Ardemagni

La sfortuna sembra non dar tregua alla Reggiana che, alla vigilia della ripresa della preparazione per il match contro la Salernitana, deve fronteggiare anche l'infortunio occorso a Matteo Ardemagni.

Questa la nota della società:

"Nel corso della gara di ieri in seguito a un trauma contusivo, il calciatore Matteo Ardemagni ha riportato la frattura del secondo metacarpo della mano destra. Subito portato in pronto soccorso, il calciatore è ora in attesa di stabilire se sarà eseguito un intervento chirurgico per ridurre la frattura. Saranno presto più chiari modalità e tempi di recupero".