Reggiana, prima della gara consegnata la panchina d'oro di C al tecnico Alvini

Il tecnico Massimiliano Alvini ha ricevuto da parte di Demetrio Albertini la Panchina d'Oro di Serie C vinta grazie all'ottimo campionato di un anno fa che portò gli emiliani a conquistare la promozione in Serie B. Un premio che arriva in un momento in cui la squadra di Reggio Emilia è in piena corsa per conquistare la permanenza in categoria.