Reggiana-Salernitana 0-0, le pagelle: cuore Laribi, Gyomber perfetto

Reggiana

Venturi 6,5 - Vola all’angolino per deviare una conclusione velenosa di Kiyine, sempre attento sulle uscite alte.

Libutti 6 - Sognerà anche stanotte Alvini che gli urla “vai in diagonale!”. Battute a parte, è sempre un pericolo sulla corsia di competenza e corre tantissimo. Prova superata.

Ajeti 6 - Nel primo tempo la Salernitana non crea granché e regge bene, nella ripresa entra un gigante come Djuric e fa un po’ più di fatica.

Martinelli sv - (Dal 28’pt Gyamfi 6 - Provvidenziale un anticipo di testa su Gondo, intervento che vale quanto un gol).

Kirwan 6 - Sembrava dovesse abdicare per un problema alla spalla, ma stringe i denti e combatte fino a quando fisicamente regge. (Dal 40’st Espeche sv).

Radrezza 5,5 - L’inizio sembra incoraggiante, è lui ad ispirare tutte le azioni più pericolose dei granata. Ma si spegne troppo presto.

Del Pinto 6 - La Salernitana lo ingabbia bene e fa fatica ad entrare in partita, poi trova la posizione e disputa la sua onesta partita pur col fardello dell’ammonizione.

Varone 6,5 - Lavoro tattico preziosissimo e di grande qualità, sfiora anche il gol della vita con una conclusione dalla lunga distanza disinnescata dal bravo Adamonis.

Laribi 6 - Contro il suo ex allenatore cerca di fare bella figura, si fa preferire in fase di non possesso. (Dal 40’st Pezzella sv).

Siligardi 6 - Ci prova tre volte, Adamonis è sempre attento. Per uno che non doveva nemmeno giocare per una botta alla caviglia non è comunque una prova da buttare. (Dal 25’st Lunetta 6 - Non entra benissimo in partita, ma ha comunque il merito di recuperare qualche pallone prezioso).

Mazzocchi 6 - Si danna l’anima, come se volesse spaccare il mondo. Salva sulla linea il colpo di testa di Djuric.

Salernitana

Adamonis 6,5 - Seconda gara da titolare e secondo match in trasferta senza subire gol, anche grazie alla collaborazione della difesa. Perfetto stilisticamente, bravo tre volte a deviare in corner le conclusioni di Siligardi e Varone.

Aya 6 - Sbaglia qualche appoggio, fa infuriare Castori quando esegue un passaggio in orizzontale permettendo ai padroni di casa di ripartire. Ma la sua prova è comunque sufficiente.

Gyomber 6,5 - Dalle sue parti non si passa, è il muro della retroguardia granata e un valore aggiunto assoluto per la categoria.

Veseli 5,5 - Media tra primo e secondo tempo. Parte con qualche difficoltà e si perde Siligardi che, per poco, non beffa Adamonis. Rude, ma efficace nella ripresa.

Casasola 6 - Stranamente in affanno in avvio, si scioglie progressivamente dopo una devastante azione personale. Impreciso al momento del cross, ma è sempre prezioso per la Salernitana.

Jaroszynski 6 - Vicino al vantaggio con un tiro dal limite leggermente deviato, padrone della corsia di sinistra. (Dal 40’st Cicerelli sv).

Capezzi 6 - Gara intelligentissima di un centrocampista che sta tornando ai livelli di Crotone. (Dal 25’st Kiyine 6 - Nel finale si intestardisce nei soliti dribbling superflui e fa correre qualche rischio ai granata, ma stavolta il suo ingresso cambia la gara. Sfiora due volte la rete).

Di Tacchio 5,5 - Era stato uno dei migliori nel primo tempo, mezzo voto in meno perché si fa ammonire e costringe Castori a sprecare un cambio già dopo 45 minuti. (Dal 1’st Schiavone 5,5 - Non ha la fisicità del capitano e prova a compensare con il senso della posizione. Fa il suo, ma non brilla).

Coulibaly 5,5 - A tratti prezioso, in altri momenti arruffone. In crescita di condizione,ha anche una buona occasione per sbloccarla ma colpisce Martinelli. (Dal 40’st Kupisz sv).

Tutino 6 - Primo tempo generosissimo, addirittura si fa notare in veste di terzino quando recupera un pallone prezioso. Ha una buona chance nella ripresa, ma non inquadra lo specchio.

Gondo 5 - Non ripete la grande prova di Ascoli, reclama per un rigore che non c’era e cerca il gol dai 30 metri calciando alle stelle. (Dal 25’st Djuric 6 - Entra e la Reggiana passa alla difesa a cinque, va subito vicino al gol ma la Reggiana salva sulla linea).