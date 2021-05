Reggiana-SPAL 1-2, le pagelle: tanto cuore per i padroni di casa, Strefezza con un gioiello

REGGIANA-SPAL 1-2

Marcatori: 35’ Esposito (S), 64’ Varone (R), 68’ Strefezza (S)

REGGIANA

Venturi 6 - Sorpreso dalla traiettoria della punizione di Esposito, risponde presente poco dopo sul tiro di Dickmann che lo riscatta. Nulla può sul gol di Strefezza.

Espeche 5.5 - Si sgancia molto trovando parecchi cross anche se piuttosto imprecisi. Dietro si prende un paio di grandi rischi, con un retropassaggio sbagliato quasi regala un gol ad Asencio.

Rozzio 6 - Lotta molto e marca bene Paloschi. Tanti lanci in avanti a cercare Zamparo, si prende un giallo in un finale nervoso.

Martinelli 6 - Tiene a bada Dickmann che quando attacca si rende parecchio pericoloso: primo regista dei suoi, prova a dare il via a qualche azione dei suoi. Anche lui ammonito nel finale. Dall’83’ Muratore sv

Libutti 6 - Più bloccato rispetto al collega sulla fascia opposta, tenta di arrivare in un paio di occasioni al cross ma si vede poco. Suo il cross da cui parte il gol di Varone. Dal 69’ Laribi 5.5 - Non riesce a scuotere i suoi nel finale.

Varone 7 - Fisicità in mezzo al campo, sbroglia un paio di situazioni complicate liberandosi a testa alta. L’ultimo a mollare, sigla il gol della speranza, che non basta.

Rossi 6.5 - Con la sua qualità cerca di tirare fuori dalle sabbie mobili la Reggiana. Tenta più volte il tiro e le incursioni in area, senza molta fortuna.

Del Pinto 6 - Qualche intervento duro nel mezzo, che gli costa anche un giallo, e tanto cuore. Lotta su ogni pallone. Dal 46’ Cambiaghi 6.5 - Ottimo ingresso, si spegne sul finale ma dà un guizzo in più ai suoi.

Lunetta sv - Poco più di venti minuti, poi l’infortunio. Dal 24’ Kirwan 6.5 - Un paio di sgroppate e parecchi cross in mezzo. Sua la sponda per il gol di Varone e un paio di altri buoni spunti.

Raddrezza 6.5 - La Reggiana si aggrappa alle sue giocate per cercare di uscire dal momentaccio: inventa, calcia molto e dialoga con i compagni, ma non trova la via della rete.

Zamparo 5.5 - Corre molto anche se viene pescato qualche volta di troppo in fuorigioco, colpisce un palo con il sinistro dopo una deviazione. Non riesce a pungere. Dal 69’ Ardemagni 5.5 - Come Laribi entra ma non riesce a cambiare le sorti del match.

SPAL

Thiam 5.5 - La Reggiana attacca molto ma non calcia tante volte verso il suo specchio. Non precisissimo sulla sponda di testa di Kirwan che porta al gol di Varone.

Sernicola 5.5 - Buon primo tempo, attento e pulito. Si vede anche in avanti con un paio di imbeccate. Più in difficoltà nella ripresa, il gol nasce dalla sua zona. Dal 66’ Tomovic 6 - Dà più compattezza ed esperienza al reparto.

Ranieri 6 - Lotta con Zamparo a cui spesso ruba palla. Tante verticalizzazioni e buon senso della posizione, gara positiva.

Okoli 6 - Come i compagni di reparto regala solidità nonostante la Reggiana attacchi molto. Provvidenziale in un paio di respinte.

Dickmann 6.5 - Spinge sulla destra e quando lo fa la SPAL è sempre pericolosa. Tanti cross e un tiro che per poco non gli regala la gioia del gol, negata solo da Venturi.

Murgia 5.5 - Primo tempo di affanno, i giocatori della Reggiana lo anticipano spesso. Resta negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46’ Mora 6 - Più cattiveria ed esperienza, tiene palloni importanti.

Esposito 7 - Un gioiello su punizione e tante buone giocate. Preciso nei lanci, dà coraggio alla mediana spallina.

Segre 6 - Subisce la fisicità di Varone, ma lotta fino all'ultimo, recuperando molti palloni. Sfiora il gol nel finale con una acrobazia.

Sala 6 - Buona gara dell’Under 21, che gestisce bene i palloni che gioca e crossa in mezzo un paio di traversoni interessanti.

Asencio 6 - Non punge in attacco ma colpisce un palo. Si sacrifica molto, soprattutto nella ripresa dove davanti la SPAL fatica. Da premiare. Dal 76’ Floccari sv

Paloschi 5.5 - Come Asencio lotta molto ma non riesce mai a prenderla. Dal 46’ Strefezza 7 - Entra male in partita, combinando poco. Poi gli basta una scintilla per accendersi e segnare un eurogol, che regala speranze playoff ai suoi e condanna la Reggiana alla C.