Reggiana-Vicenza 2-1, le pagelle: padroni di casa sontuosi, Meggiorini nervoso

Reggiana-Vicenza 2-1

Marcatori: 18' Ajeti, 73' Muratore, 94' Zonta

Reggiana

Cerofolini 6,5 - Ottima partita, sicuro sulle poche sortite offensive del Vicenza.

Libutti 6 - Alle volte un po' in ritardo in transizione, ma copre bene in difesa.

Rozzio 7 - Partita che rasenta la perfezione: copre benissimo su ogni azione offensiva ospite, soprattutto nel primo tempo.

Ajeti 7 - Realizza il gol che sblocca la gara con un colpo di testa perentorio. Bene anche in copertura.

Gyamfi 6,5 - Crea costantemente superiorità numerica, saltando puntualmente Bruscagin.

Dall'86' Yao sv -

Del Pinto 6 - Partita da i due volti: alle volte cambia bene il fronte di manovra, altre commette errori davvero banali.

Muratore 7 - Stesso discorso fatto per Del Pinto: alterna ottime giocate ad alcune un po' complicate, ma ha il merito di trovare il raddoppio con un gran gol.

Varone 6,5 - Cuore da leone, lotta su ogni pallone ed è presente sia in difesa che in attacco.

Dall'84' Espeche sv -

Radrezza 6,5 - Classe di categoria superiore, fa un gran lavoro e non perde praticamente mai il pallone.

Dal 71' Pezzella 6 - Dà un po' di ordine in fasi in fin dei conti complicate.

Kargbo 5,5 - Ha delle fiammate importanti, ma spesso è poco lucido quando si trova in area avversaria in fatto di posizionamento.

Dal 59' Mazzocchi 6 - Si becca un giallo inutile, vero, ma è decisivo nel far salire la squadra.

Ardemagni 6,5 - Il gol non arriva neanche oggi, però il lavoro sporco è decisivo per portare i suoi in area avversaria.

Dal 71' Zamparo 6 - Il gol non arriva, ma lotta tanto in avanti.

Vicenza

Grandi 5,5 - Prende due gol, non per colpa sua. Alle volte, però, non guida benissimo la difesa.

Bruscagin 6 - Sempre costante in fase di spinta, chiude bene su Kargbo ma non su Gyamfi.

Pasini 5 - Potrebbe coprire meglio un paio di volte, soprattutto sul gol di Muratore lasciato troppo solo da lui e dal compagno di reparto.

Cappelletti 5,5 - Stesso discorso fatto per Pasini, fa un po' meglio soprattutto in uscita.

Barlocco 5 - Si vede troppo poco in sovrapposizione, in difesa potrebbe far meglio.

Agazzi 6 - Pericoloso, soprattutto nel primo tempo. Tra i pochi dei suoi ad offrire un contributo in maniera costante.

Dal 57' Vandeputte 5 - Prova a sventagliare, con scarsi risultati.

Pontisso 5,5 - Un po' troppo nervoso, soprattutto nel finale. Imposta abbastanza bene nel primo tempo.

Dal 73' Zonta 6,5 - Realizza un gollonzo, ma è comunque il coronamento di una gara sufficiente da subentrato.

Cinelli 6 - Ci mette tanto impegno, ma non è sufficiente a far sì che i suoi si sveglino in avanti.

Giacomelli 5 - Troppo fumoso, cerca giocate di classe in una gara che avrebbe bisogno di semplicità da parte del Vicenza.

Dal 66' Dalmonte 6 - Entra a gara già compromessa, ma si fa vedere con qualche fiammata.

Meggiorini 5 - Esageratamente ed esasperatamente nervoso. Si vede poco in fase di conclusione anche se intercetta bene un rinvio non perfetto di Cerofolini.

Dal 65' Gori 5,5 - Si impegna, ma è sempre troppo lontano dalla porta.

Marotta 5 - Non si vede mai, venendo sempre e costantemente anticipato da Rozzio.

Dal 58' Jallow 6 - Si batte e conquista qualche pallone, ma i suoi non lo seguono.