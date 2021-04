Reggina, Baroni: "Adesso restiamo concentrati. Denis è una risorsa"

vedi letture

Intervenuto nel post-gara di Reggina-Vicenza, il tecnico dei calabresi Marco Baroni ha così commentato il successo per 3-0 dei suoi.

Sulla gara:

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono i principali artefici di questo momento. Abbiamo disputato una grande gara, preparandola bene sotto l'aspetto tecnico e della personalità. C'era tanta voglia ed anche tanta determinazione, questo è l'aspetto più bello - sottolinea il mister ex Lanciano, Frosinone e Benevento, come riportato da Tuttoreggina -. Adesso recuperiamo un po' di energie e prepariamo la gara casalinga con la Reggiana".

Sulla squadra e sul momento attuale:

"A me importa della crescita della squadra e del lavoro. Ho trovato un gruppo che mi ha seguito, dobbiamo restare tutti concentrati senza perdere equilibrio. Adesso è il momento di spingere sull'acceleratore ma con umiltà. Ai ragazzi parlo sempre dei valori fondamentali nel calcio, il bello del nostro lavoro è che non c'è limite nel migliorarsi. Oggi i ragazzi stanno raccogliendo i frutti del tanto lavoro fatto sul campo, sicuramente per me c'è una gratificazione.

Su Denis:

"A volte spiace passi il messaggio che non voglio farlo giocare, mi ha dato prova di esser pronto ma ho tante valutazioni da fare. Lui è una risorsa importantissima, ma da sempre".