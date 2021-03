Reggina, Baroni: "Battere l'Empoli? Facile a parole. In campo non dobbiamo sbagliare nulla"

Il tecnico della Reggina Marco Baroni in conferenza stampa ha parlato della sfida contro l’Empoli capolista spiegando che i suoi non devono sbagliare nulla se vogliono ottenere un buon risultato: “L’Empoli è una squadra forte, ben allenata e con un organico importante che ha tecnica e velocità. Per loro parlano i numeri, hanno perso solo una volta e in situazioni particolari fra l’altro. A parole è facile batterlo, ma loro hanno recuperato sempre i risultati, hanno una grande continuità di rendimento e li rispetto molto. Per fare bene ci vogliono i fatti e una partita in cui non sbagliare nulla. Classifica? Non guardo mai il calendario, ma solo gli avversari. - continua Baroni parlando della sua squadra come riporta Tuttoreggina.com – Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo guardare avanti perché ora il campionato si fa pericoloso e per ottenere i punti che servono non dobbiamo più sbagliare. Infortunati? Tranne Kingsley e Faty stanno bene. Situm e Di Chiara hanno recuperato, abbiamo molti calciatori a disposizione, è importante per noi questo aspetto. Sto valutando le scelte, non per fare un turnover, ma per decidere chi sono i calciatori migliori per affrontare una gara così impegnativa. Menez? Non c'è nessun calo, sta migliorando sempre di più e riavere questo giocatore al top è una bella sfida per me. Lui è un talento naturale e affascina vederlo all'opera, ma poi bisogna metterlo in campo in maniera efficace per la squadra".