Reggina, Baroni: "Monza organico importantissimo ma ha dei punti deboli". I convocati

Alla vigilia del match contro il Monza Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato della gara di domani al ‘Granillo’ (fonte TuttoReggina): "E' una squadra che ha un organico importantissimo, unico per la categoria. Hanno una rosa numericamente rilevante, ma questo è risaputo e non ci deve intimorire. E' una partita complicata, rispetto massimo, ha tante insidie sotto tanti aspetti, però noi dobbiamo fare una partita di grande attenzione e determinazione, con tanto equilibrio. Non dobbiamo e non vogliamo concedere transizioni, occorrerà una prestazione di altissimo livello".

Sui brianzoli aggiunge: "Hanno dato prova nei numeri delle loro grandi qualità. Tutte le avversarie hanno dei punti deboli, cercheremo di trovarne qualcuno, molto dipende da quello che faremo sul campo e su cosa porteremo nella gara. Non so che tipo di gara farà il Monza, ma molto dipende da quello che andremo a fare noi. Sono gare in cui devi stare attento su tutto, ma allo stesso tempo sono affascinanti anche per questi aspetti, ma offre grande motivazioni il fatto di misurarsi per competere per un livello superiore".

Fondamentale ogni dettaglio: "Le palle inattive possono essere un fattore decisivo. Loro hanno tanti calciatori capaci di battere bene, servirà avere, da parte nostra, qualcosa che viene da dentro il petto. Dovremo andare a tutta sotto l'aspetto mentale. Servirà cercare di non perdere palloni, nonché i duelli, è una gara che dobbiamo affrontare con la consapevolezza di quello che siamo. Ma al di là del Monza, tutte le gare saranno così, saranno sempre meno gare e i punti saranno tutti pesanti. Non dobbiamo sbagliare prestazione da qui in avanti, la squadra ha sbagliato poche volte in tal senso: ma tutto questo è il bello di queste gare".

Su Denis: "Lui ha fatto il primo allenamento della settimana, ha avuto una contusione e si è fermato, poi è tornato e sta bene. Questi calciatori non sono un problema, sono professionisti, si allenano sempre bene e per me sono una risorsa importante. Io cerco di sfruttarli al meglio delle loro qualità. I giocatori che non giocano devono anche essere arrabbiati, devono anche dare prova all'allenatore che si sbaglia, ma in questo gruppo non ho avuto alcun tipo di problema in tal senso".

Su Okwonkwo: "Quando è arrivato non era affatto al meglio, abbiamo cercato di farlo lavorare il più possibile. Lui è uno dei candidati a giocare in attacco, ho ancora qualche dubbio nel reparto avanzato, anche per una questione fisica. Chi va dentro deve cercare di dare tutto".

Su alcune scelte offensive: "La soluzione a due punte è una cosa che ho in testa, vedremo se magari a gara in corso sarà possibile o meno".

Continua Baroni: "Abbiamo avuto il problema della cattiveria sottoporta, la squadra ha avuto spesso occasioni semplici per fare gol, gestione della palla da migliorare, è una delle situazioni su cui cerchiamo di lavorarci. La squadra ha fatto miglioramenti per riempire l'area, a Pisa abbiamo avuto almeno due-tre clamorose occasioni in cui forse è mancata solo un pò di lucidità e si sono sbagliate le scelte, a Ferrara invece abbiamo tramutato le occasioni in gol".

Sull'infermeria: "Sono fuori solo Faty e Kingsley, ma quest'ultimo potrebbe unirsi al gruppo già lunedì ed essere a disposizione per la prossima gara".

Di seguito la distinta con i convocati per la gara di domani:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Chierico

Centrocampisti: Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Menez, Montalto, Orji