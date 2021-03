Reggina, Baroni: "Reazione incoraggiante, potevamo vincere contro una squadra complicata"

La Reggina torna dalla trasferta di Pisa con un buon punto arrivato al termine di una partita equilibrata con poche occasioni da rete. Il tecnico dei calabresi Marco Baroni la analizza così in sala stampa: "Abbiamo preparato bene la partita - riporta tuttoreggina.com - nonostante i pochi giorni a disposizione. Abbiamo ritrovato compattezza, voglia, sacrificio. Peccato per la gara contro l'Empoli, potevamo gestirla meglio. Ma la reazione della squadra è stata incoraggiante. Abbiamo fatto molti cambi rispetto a mercoledì, ma tutti hanno fatto bene: questo significa che tutti hanno voglia di mettersi e mostra e sfruttare la loro chance. Tocca a me adesso gestire al meglio l'abbondanza della rosa".

Questa gara si poteva vincere?

"Potevamo vincere, sarebbe stato necessario un pizzico di cattiveria sotto porta. Noi dobbiamo capire le nostre potenzialità e le nostre forze e lavorare su questi aspetti. Io cerco di dare sempre l'obiettivo massimo ai ragazzi, ma conta in particolare l'atteggiamento mentale. La prestazione mi soddisfa, non era facile reagire dopo quella sconfitta contro l'Empoli, i ragazzi erano carichi mercoledì, c'erano aspettative e tornare in campo contro una squadra molto complicata come il Pisa e fare risultato è importante".

Dove si deve migliorare?

"Dobbiamo essere bravi a servire meglio alcuni nostri calciatori. Bellomo ha dato una bella risposta, Okwonkwo non è ancora al massimo: cerco di non tralasciare nessuno. Mi piace portare avanti il gruppo, ho avuto buone risposte da chi ha giocato meno ultimamente, i vari Lakicevic, Bianchi, Micovschi. Questo è l'atteggiamento giusto, con le prestazioni giuste possiamo giungere ai risultati".