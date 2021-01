Reggina, caccia al bomber: entro domani la risposta di Iemmello del Benevento

Ancora 24 ore di attesa. Tanto si profila in casa Reggina per capire l’esito della trattativa per Pietro Iemmello, attaccante di proprietà del Benevento attualmente in prestito al Las Palmas in Spagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il giocatore dovrebbe dare una risposta definitiva al club amaranto entro la giornata di domani.