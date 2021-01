Reggina, contatti col Bologna per Okwonkwo. Ma la prima scelta è sempre Iemmello

vedi letture

Con Gabriel Charpentier che dovrebbe far ritorno al Genoa dopo l’ennesimo infortunio subito, in casa Reggina si cerca un altro attaccante dopo l’arrivo di Adriano Montalto. L’obiettivo numero uno è sempre Pietro Iemmello che lascerà il Las Palmas ed è seguito anche dal Frosinone in Serie B. Al momento l’ex Perugia sarebbe più orientato ad accettare la proposta dei ciociari, ma non ha chiuso agli amaranto che restano in attesa e si guardano attorno alla caccia di un’alternativa. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il ds Taibi avrebbe contattato il Bologna per Orji Okwonkwo, classe ‘97, rientrato in Italia dopo l’esperienza canadese con il Montreal Impact.