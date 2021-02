Reggina, dal mercato gli esterni che mancavano. Ora Baroni ha gli uomini per il 4-2-3-1

vedi letture

In questi mesi il tecnico Marco Baroni ha dovuto fare scelte forzate per schierare la Reggina con il suo 4-2-3-1 a causa di una certa carenza di esterni offensivi dovuti alla costruzione della squadra in estate per un modulo diverso (3-4-1-2). Ora, dopo la chiusura del mercato, il tecnico potrà contare su una maggiore scelta e magari accentrare Menez alle spalle della prima punta per permettergli di risparmiare qualche energia preziosa e averlo più lucido nei momenti decisivi delle gare. A sinistra infatti a Situm si è aggiunto il giovane Claudio Micovschi, mentre a destra è arrivato un Simone Edera subito schierato in campo contro la Salernitana e destinato a vestire i panni del titolare fino a fine stagione visto lo sforzo fatto per portarlo a Reggio Calabria. C’è poi Orji Okwonkwo, che può giocare indifferentemente su ambedue le corsie laterali e rappresentare così un jolly prezioso per far rifiatare i titolari anche in ottica di un periodo molto intenso come quello che le squadre di Serie B hanno davanti a loro.