Reggina, Folorunsho nel mirino della A. Taibi: "Vorremmo trattenerlo almeno un altro anno"

Il gol sottomisura con il quale ha regalato la vittoria alla sua Reggina contro la Salernitana è solo l'ultimo tassello di una crescita evidente messa in mostra in questo campionato da Michael Folorunsho. Classe 1998 nato a Roma ma con origini nigeriane, il centrocampista arrivato sulle Stretto la scorsa estate in prestito dal Napoli dopo una stagione in chiaroscuro si sta dimostrando una delle più liete sorprese del campionato cadetto. Tanto che la Serie A ha iniziato a seguirlo con interesse in vista della prossima estate.

"Mi ha impressionato da subito - ha spiegato il ds della Reggina Massimo Taibi (fonte Corriere dello Sport) -. Era reduce da un infortunio ed aveva ripreso con una forza impressionante. Si faceva valere in ogni zona del campo. Interno di centrocampo, in appoggio agli attaccanti, aiuta i difensori, forte sulle fasce con una straordinaria propensione a chiudere le azioni offensive. E' bravo, umile, determinato. Poi, è di una simpatia travolgente. Baroni sta lavorando bene con il ragazzo aiutandolo a migliorare sotto ogni aspetto. La Serie A lo attende? Abbiamo provato, in tanto modi, ad acquistarlo. Il suo valore alto lo ha impedito. Vorremmo trattenerlo ancora un anno almeno".