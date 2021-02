Reggina, Gallo: "Su dieci maglie vendute, nove sono di Menez. Lo riprendere 100 volte"

Il presidente della Reggina Luca Gallo si è soffermato su Jeremy Menez in un’intervista rilasciata all’AdnKronos: “Se avessimo avuto il pubblico il suo impatto economico sarebbe stato diverso e con gli abbonamenti avremmo potuto vedere in maniera tangibile l’impatto di un giocatore di livelli internazionale come lui. Però su dieci maglie della Reggina vendute, nove hanno il 7 di Menez. - continua Gallo – Dal punto di vista tecnico non si può discutere, è un grande talento bello da vedere anche solo per come si muove. Poi quando lo vedi che corre anche all’indietro per recuperare i palloni in scivolata come un mediano, ti fa capire che è una persona perbene che si è integrato perfettamente alla Reggina. Lo riprenderei 100 volte”.