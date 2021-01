Reggina, per il portiere Nicolas contratto fino a fine stagione

Dopo l'ufficialità arrivata sul sito della Lega B la Reggina ha emesso un comunicato coi dettagli del contratto del portiere Nicolas David Andrade arrivato a titolo definitivo dall'Udinese. Questa la nota:

"Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l'Udinese Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Nìcolas David Andrade. Il portiere si lega al club amaranto con un contratto fino al 30 giugno 2021.

Nato il 12 aprile 1988 a Colorado do Oeste, comune dello stato di Rondônia (Brasile), Nìcolas cresce calcisticamente nelle giovanili dell'Atlético Mineiro. Nel gennaio del 2011 l'Hellas Verona lo porta nel campionato italiano. In due stagioni e mezzo totalizza 3 presenze, conquistando con gli scaligeri una promozione in Serie A.

Nella stagione 2014/15 l'Hellas lo cede a titolo temporaneo alla Virtus Lanciano. Nìcolas colleziona 37 gettoni tra campionato e Coppa, trovando una certa continuità di prestazioni.

L'annata successiva il portiere brasiliano è a Trapani, in serie cadetta. Con i siciliani chiude la regular season al terzo posto in classifica, perdendo poi la finale promozione contro il Pescara.

Nell'estate del 2016 Nìcolas torna a Verona, guadagnandosi la fiducia e divenendo il titolare. E' protagonista nella cavalcata dei gialloblù che porterà poi alla massima serie, dove verrà confermato nel ruolo di primo portiere.

L'Hellas a fine stagione retrocederà, ma l'Udinese ne rileverà il cartellino, prima in prestito e poi a titolo definitivo. In due anni e mezzo Nìcolas totalizzerà quattro presenze, di cui due in Serie A.

Da oggi Nìcolas entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto".