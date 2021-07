Reggina, per la porta Vigorito balza in cima alla lista degli obiettivi

Mauro Vigorito in cima alla lista degli obiettivi della Reggina per la porta. Sono in calo, infatti, le quotazioni di Micai, stante la delicata situazione societaria della Salernitana che rende di fatto problematica ogni interlocuzione. Come dodicesimo, invece, arriverà Turati dal Sassuolo. Lo riporta sport.strill.it.