Reggina, Taibi: "Dopo il vaccino, volerò all'estero: appuntamento di mercato in Argentina"

Ai microfoni di citynow.it, il Ds della Reggina Massimo Taibi ha fatto il punto della situazione circa il mercato: "Sul mercato ci sono due o tre club di Serie B svedese che stanno seguendo Vasic, a breve la fumata bianca. Adesso pensiamo a raggiungere l'obiettivo, poi faremo le nostre valutazioni 360 gradi. Chiaro che neanche in questo momento possiamo stare fermi, sono sempre in giro e quando è possibile seguo anche le partite dal vivo. Appena sarà il mio turno farò il vaccino in modo da poter andare anche all'estero, ho già un appuntamento in Argentina dove mi aspettano Guglielminpietro (ex Milan) e Bilardo, nipote dello storico allenatore della Nazionale, per visionare alcuni elementi".