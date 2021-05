Reggina, Taibi: "Priorità alla permanenza di Baroni. Poi 5-6 innesti di categoria"

Intervistato da Reggina Tv il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha fatto il punto sul campionato appena terminato guardando già al futuro e a come rinforzare la squadra: “Avevo detto che avevamo dieci squadre davanti a noi, dovevamo essere ambiziosi per scalare qualche posizione, ma poi il campionato ci ha messo in una situazione bruttissima. A volte capita di partire con alcuni presupposti e poi finire invischiati nella zona retrocessione, ma fino alla gara con il Lecce siamo stati in corsa per i play off e quindi credo che la squadra abbia disputato un ottimo campionato. - continua Taibi – La prima cosa da fare è parlare con Baroni per capire se ci sono i presupposti per andare avanti. Lui vuole restare e noi vogliamo proseguire, speriamo di trovare l’accordo. Poi interverremo sul mercato con 5-6 giocatori di categoria per fare un buon campionato e cercare di migliorarci. Nessuno ci vieta di sognare ed essere ambiziosi. Nicolas? Ho parlato col suo procuratore e il ragazzo ha manifestato la volontà di restare, sono fiducioso”.