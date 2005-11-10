Ufficiale Reita è un nuovo giocatore del Catanzaro: arriva a titolo definitivo dal Monza

Il Catanzaro punta sul talento di Francesco Reita. Il trequartista classe 2008 arriva a titolo definitivo dal Monza

Il Catanzaro continua a investire sui giovani e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Francesco Reita dal Monza: il centrocampista offensivo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Catanzaro, ufficiale l'arrivo di Francesco Reita: firma fino al 2029

US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Monza le prestazioni sportive del centrocampista offensivo Francesco Reita. Il calciatore ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale con scadenza il 30 giugno 2029.

Nato a Napoli nel 2008, Reita è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, per poi approdare nel 2024 a Monza. Già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 16 all’Under 18, nell’ultima stagione ha disputato il campionato Primavera 1 con la formazione brianzola, totalizzando nella stagione 32 presenze, 11 reti e 4 assist.

Il nuovo calciatore giallorosso è già a disposizione di mister Giorgio Gorgone, e ha iniziato la preparazione in vista della stagione 2026/2027.

«La notizia del trasferimento a Catanzaro per me è stata un colpo al cuore – sono le prime parole in giallorosso di Reita – perché è una piazza importante e molto calorosa, che negli ultimi anni ha dato l’opportunità ai giovani di crescere. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare sulla trequarti, sfruttando soprattutto le mie qualità tecniche e cercando di svariare su tutto il fronte offensivo. Ai tifosi del Catanzaro posso promettere che suderò la maglia al 100 per cento e che darò tutto me stesso in campo dal primo all’ultimo minuto».