Juventus, retroscena: esposte le condizioni di rinnovo a Vlahovic, la risposta del padre

La Juventus non molla ancora il colpo: pronto un altro rilancio per Kolo Muani al PSG. Tutti i nomi alternativi per l'attacco, Pellegrino si complica invece. Un retroscena su Vlahovic

La Juventus è impantanata nell'ennesima telenovela per Kolo Muani. Il PSG, come noto, ha già respinto tre offerte del club bianconero e la dirigenza starebbe studiando un altro rilancio. Con la consapevolezza, tuttavia, della necessità di uno sconto da parte dei transalpini. La Vecchia Signora però tiene sempre aperte altre porte per eventuali vie di fuga.

Chi resta

Secondo quanto riferito da La Stampa, sono vivi i contatti con l'entourage di Balogun e Sorloth, mentre Mateta e Zirkzee sono tornati di moda. Per il centravanti francese del Crystal Palace e l'attaccante del Manchester United il club bianconero deve capire disponibilità dei giocatori a trasferirsi e condizioni economiche. Mateo Pellegrino è un altro profilo caldamente preso in considerazione, ma l'inserimento della Fiorentina e di altri club di Premier League complica la trattativa con il Parma - detentore del cartellino dell'argentino.

Il retroscena su Vlahovic

Il CEO bianconero Carnevali ha fissato il tetto dell'ingaggio a 6 milioni con 4-5 milioni di bonus alla firma di Dusan Vlahovic per il rinnovo con la Juventus: queste le condizioni per rendere reale la permanenza dell'attaccante serbo. Ma il padre Milos ne chiede quasi il doppio, mentre sono pari a zero le offerte per l'ingaggio del figlio classe 2000, con Besiktas orientato altrove e Barcellona indeciso.