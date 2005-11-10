Ufficiale Union Brescia, colpo a centrocampo: arriva Rizzo Pinna dal Cosenza

L'Union Brescia si rinforza con Andrea Rizzo Pinna. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Cosenza e firma fino al 2029.

Nuovo rinforzo per l'Union Brescia, che aggiunge qualità ed esperienza al proprio centrocampo. Il club ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Andrea Rizzo Pinna dal Cosenza, con il giocatore che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.

Union Brescia, ufficiale l'arrivo di Andrea Rizzo Pinna: firma fino al 2029

Union Brescia è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dal Cosenza Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo Pinna.

Il centrocampista ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Nato a Milano il 13 gennaio 2000, Andrea Rizzo Pinna è cresciuto nei settori giovanili di Atalanta, Inter e SPAL. Dopo l'esordio in Serie D con il Palermo, ha vestito anche le maglie di Vis Artena, Foggia, Lucchese, Cosenza e Ascoli, maturando esperienza tra Serie D, Serie C e Serie B.

Nel corso della sua carriera ha collezionato 185 presenze ufficiali, impreziosite da 28 reti e 18 assist.