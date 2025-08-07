Ufficiale
Vicenza, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per Marco Carraro
La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Marco Carraro, sino al 30 giugno 2027.
Carraro, centrocampista classe 1998, distintosi nel corso della passata stagione per le sue doti calcistiche e umane, ha totalizzato 30 presenze, tra Campionato e Coppa, siglando 3 reti.
Da parte del club, i migliori auguri a Marco per il proseguo della sua esperienza biancorossa.
