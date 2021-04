S. Rosso e la Superlega: "Spero fosse una mossa politica. Altrimenti persone poco lungimiranti"

vedi letture

Ospite delle colonne di Tuttosport, Stefano Rosso, presidente del Vicenza, ha espresso il proprio punto di vista in merito al tema della Superlega che ha tenuto banco in tutta Europa nei giorni scorsi: "All'inizio sono stato sorpreso, come un fulmine a ciel sereno. Poi più passavano le ore e più non riuscivo a convincermi della bontà del progetto e l'ho interpretata più che altro come una mossa politica da parte di alcuni presidenti e relativi club per cerare di recuperare potere nei confronti della UEFA e avere di più dalla Champions. [...] Se davvero avessero pensato di rivoluzionare il calcio, di lanciare e portare avanti un nuovo marchio, quello della Superlega con una campagna di comunicazione così scarsa allora vorrebbe dire che si tratta di persone poco lungimiranti".