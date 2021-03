Salernitana, Anderson: "Abbiamo dimostrato di essere forti. Vogliamo coronare il sogno Serie A"

Intervistato da Lira TV il centrocampista offensivo della Salernitana Andrè Anderson ha parlato del momento della squadra e della voglia di conquistare la promozione in Serie A: “Anche durante questa pausa ci stiamo allenando al meglio in vista di una sfida importante e difficile come quella contro il Lecce. La lotta promozione è un premio al lavoro svolto finora, sapevamo di essere una buona squadra, ma non pensavamo di essere i favoriti e ora abbiamo dimostrato di essere forti e che possiamo inseguire questo sogno. Il merito è di un gruppo impressionante, uno spogliatoio unito e di una squadra che mi permette di esprimermi al meglio. - continua il giocatore di proprietà della Lazio parlando poi di Castori – Ci carica sempre, mette sempre benzina nel serbatoio e per questo stiamo facendo bene. Si arrabbia anche, con me lo fa quando provo giocare per cui non era il momento giusto o che considera fini a se stesse. Sono voluto tornare per rimettermi alla prova e giocare con maggiore continuità, ma non penso al prossimo anno, voglio solo far bene e aiutare la squadra a coronare il sogno Serie A. Nazionale? Non ci penso ancora, posso scegliere fra due delle più forti al mondo come Italia e Brasile, ma speriamo arrivi presto il momento di fare questa scelta”.