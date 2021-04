Salernitana, Castori: "Entella vale più di questa classifica". Convocati: emergenza granata

“Domani affrontiamo un avversario il cui valore non è assolutamente rispecchiato dalla classifica. L’Entella merita il massimo rispetto e servirà una prestazione importante per venirne a capo. La squadra dovrà mettere in campo grande attenzione e dovrà interpretare al meglio la partita per ottenere un risultato positivo”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Virtus Entella – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “Sono sicuro che la squadra non sottovaluterà in alcun modo le difficoltà della gara. I ragazzi hanno lavorato molto in settimana e sono concentrati per fare bene”.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Virtus Entella e Salernitana. Tante assenze per il trainer granata, costretto a rinunciare ai vari Aya, Jaroszynski, Coulibaly, Dziczek, Adamonis, Guerrieri, Lombardi e Gondo. Occhio anche al pericolo giallo: sono in diffida Kiyine, Di Tacchio, Djuric e Tutino. E tra pochi giorni ci sarà il triplo scontro diretto con Venezia, Monza ed Empoli. Recuperato Durmisi, in panchina si vede Micai per la terza volta consecutiva.

PORTIERI: Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.