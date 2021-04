Salernitana, Castori: "Sconfitta da mettere in preventivo, ripartiamo"

Una sconfitta che brucia tanto, ma che non deve assolutamente intaccare quello che questa Salernitana sta cercando di portare a casa con tutte le proprie forze. Dopo il triplice fischio mister Castori si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le parole del tecnico dei granata: "Abbiamo cominciato bene la gara, poi il Lecce ha preso il sopravvento. Noi ci siamo schiacciati troppo e abbiamo pensato di tornare negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Purtroppo, però non è stato così: abbiamo subito gol a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Nonostante tutto siamo tornati in campo con la giusta cattiveria e forse potevamo anche riaprirla. L'espulsione, poi, ci ha tagliato le gambe. Comunque, detto questo, abbiamo perso contro un avversario forte. Era da mettere in preventivo questa sconfitta, perché dopo tanti risultati utili consecutivi ci stava perdere. Ma non andrà sempre così, per noi resta ancora tutto in gioco. Il nostro obiettivo non cambia, la classifica è corta e anche le altre squadre stanno faticando. Dobbiamo soltanto ripartire e dobbiamo farlo già da lunedì con il Frosinone. Attaccanti poco prolifici? Non concentriamoci soltanto su di loro, la nostra forza finora è stata la solidità di tutta la squadra. Se c'è una situazione di difficoltà, va affrontata tutti insieme e risolta. Ho salutato Pettinari, così come ho fatto con gli altri calciatori che ho allenato. Dopo tante partire senza subire gol ci può stare che la difesa commetta qualche errore. L'importante è non colpevolizzarci. Sicuramente Aya non recupererà, ma non so ancora se cambierò qualcosa: è troppo presto. Ripeto: non bisogna buttare a mare tutto quello che abbiamo fatto, perché noi cercheremo di prenderci quello che vogliamo. Questa partita, come ho già detto, non era decisiva e finché la matematica ci dice che ogni discorso è aperto, noi ci crediamo".